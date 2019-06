Mamma rifiuta la chemio per un cancro al seno e sceglie la dieta vegana: morta a 40 anni

Martedì 4 Giugno 2019, 13:21

Una, a cui era stato diagnosticato un, èdopo averper via delle proprie convinzioni. Vegana convinta,, una donna inglese, si era rifiutata di sottoporsi, nell'ordine, alla chemioterapia, alla radioterapia e alla mastectomia, in favore dicome il laser e i magneti. La vicenda è raccontata da Metro.co.uk : Katie, che lascia il marito Neil e una figlia di sei anni, Delilah, è morta lo scorso 25 gennaio. Lo ha annunciato il marito. Le cure scelte da Katie avevano iniziato a dare buoni risultati solo in un primo momento, ma non a lungo termine. La donna, infatti, due anni fa aveva spiegato: «Lee la dieta vegana mi stanno aiutando molto. In questo momento sto bene, riesco ancora a lavorare e a badare a mia figlia; se avessi scelto la chemio, ora sarei priva di forze e costretta a letto. Le cure come la chemioterapia e la radioterapia servono solo ad avvelenare l'organismo».Le condizioni di, fino alla metà del 2017, erano soddisfacenti nonostante il rifiuto delle cure più importanti per il suo cancro al seno. La salute, però, è poi peggiorata in modo considerevole fino ai primi mesi di quest'anno e alla morte della donna. La massa tumorale, infatti, non si era mai ridotta negli ultimi due anni. Il marito Neil ha chiesto rispetto per il dolore della propria famiglia: «So che la scelta di mia moglie, per molti, è discutibile, ma in questo momento ciò di cui non abbiamo proprio bisogno è vederci anche al centro delle polemiche». La dottoressa Catherine Zollman, esperta oncologa, ha commentato invece così la tragica vicenda di Katie: «Aveva uno stile di vita sano, contraddistinto dall'esercizio fisico e da una dieta salutare, ma tutto questo non basta se non viene accompagnato dalle terapie più efficaci».