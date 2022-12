Gemelle identiche accusate di aver copiato agli esami di medicina, fanno causa all'ateneo: risarcimento di 1,5 milioni di dollari

di Redazione web

Due sorelle gemelle completamente identiche, accusate di aver barato per superare gli esami di medicina di fine anno, hanno vinto la causa per diffamazione intentata contro la Medical University of South Carolina. Kayla e Kellie Bingham, secondo i revisori accademici nel 2016 avrebbero truccato i test, che risultavano notevolmente simili; 296 risposte identiche su 307 domande, comprese 54 risposte sbagliate, sono bastate per insospettire i funzionari dell'università, che hanno avviato un'indagine sulla gemelle.

Diffamate dall'università

Secondo l'ateneo americano le due sorelle si sarebbero passate gli appunti e segnalato le risposte durante le otto ore di esame, sfruttando il fatto di essere identiche e difficilmente riconoscibili. Le sorelle Bingham, però hanno impugnato la decisione, sostenendo che per anni hanno agito sempre in modo simile sia a livello accademico che nell'atletica, proprio in virtù della loro genetica.

Risarcimento milionario

Arrivate a processo, la giuria ha dato ragione alle sorelle, punendo la diffamazione dell'università con un risarcimento danni di 1,5 milioni di dollari di danni nei loro confronti, perché in seguito alle accuse hanno iniziato a soffrire di disagio psicologico, attacchi di panico e disturbo da stress post-traumatico. La difesa delle sorelle, infatti, ha puntato sulla teoria secondo cui è normale che gemelli identici si comportino in modo simile in ogni attività cognitiva e performance.

Danni psicologici

«C'è una vasta gamma di ricerche psicologiche che dimostrano che i gemelli identici si comportano in modo molto simile nei test di intelligenza, elaborazione delle informazioni e velocità di risposta, e non sono rimasto affatto sorpreso che abbiano superato esami molto simili», ha affermato Nancy Segal, psicologa del Twin Studies Center di Fullerton, secondo cui quando invece i gemelli si comportano in modo molto diverso, è allora che attirano l'attenzione degli studiosi.



Ora le Bingham hanno abbandonato la loro strada professionale, e non sono medici, ma lavorano come consulenti per gli affari governativi presso uno studio legale. «Siamo arrivate ​​a capire che una volta che la parola viene fuori, danneggia la tua reputazione come persona. Quindi abbiamo completamente cambiato percorso» ha detto una delle due gemelle.

