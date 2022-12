Marito e moglie non vedenti (con una bimba) vengono cacciati dall'aereo: il motivo ha dell'incredibile

di Redazione web

Una coppia non vedente e il suo bambino di un anno non sono stati fatti salire su un volo di linea della Scandinavian Airlines, perché si rifiutavano di pagare un altro biglietto aereo per avere una scorta. La famiglia islandese in vacanza in Grecia, sarebbe dovuta salire su un volo per tornare a casa in Islanda, lo scorso 2 dicembre, ma la compagnia al momento dell'imbarco al gate ha rifiutato di farli salire. Eythor Kamban Thrastarson ed Emilia Pykarinou, entrambi ciechi, stavano viaggiando con la loro bimba di un anno, ma il personale della Scandinavian si è opposta all'imbarco.

Non potevano salire

Secondo il vettore aereo, infatti, per viaggiare sull'aereo si rendeva necessario il servizio a pagamento di una guida che avrebbe aiutato le due persone non vedenti a muoversi e spostarsi sull'aereo e per le pratiche di imbarco e sbarco. La coppia, ogni volta, veniva rimandata indietro e solo al terzo tentativo, cioè una settimana dopo, sono riusciti a salire sull'aereo, solo perché un connazionale, un islandese, si è offerto di far loro da guida, facendo da garante per la compagnia aerea.

Bambini si, non vedenti no

In un'intervista alla tv RÚV, l'uomo ha polemizzato sul fatto che la Scandinavian Airlines permetta ai bambini di cinque anni di viaggiare senza scorta, ma non a due adulti non vedenti insieme ad una bimba di un anno. Ora la coppia intende intraprendere un'azione legale contro la compagnia, ma sono stati sostenuti dall'Associazione islandese dei non vedenti e dal console islandese in Grecia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 11:47

