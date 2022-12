«Preservativi gratis per tutti i ragazzi under 25»: l'idea rivoluzionaria della Francia di Macron Il presidente francese ha esteso la gratuità dei preservativi anche ai minorenni ed a tutti i giovani fino all'età di 25 anni per prevenire le malattie trasmissibili tramite rapporti sessuali non protetti







di Redazione web Preservativi gratis anche per i minorenni. Un annuncio importante, quello del presidente francese, Emmanuel Macron, che ha annunciato la gratuità del provvedimento nelle farmacie di Francia. Il presidente, aveva annunciato che i preservativi sarebbero stati gratuiti per i giovani nella fascia d'età, 18-25 anni a partire dal 2023, ma poi ha sottolineato che la decisione sarà estesa anche ai minorenni. «In farmacia il preservativo sarà gratuito. Comincerà dal primo gennaio. È una piccola rivoluzione nella prevenzione», ha dichiarato il capo dell'Eliseo. In Francia, già dalla fine del 2018, i preservativi sono rimborsati dall'assistenza pubblica su prescrizione medica, ma la decisione del presidente Macron va oltre. Attira una 15enne in garage, tenta lo stupro e la pesta a sangue. Poi nega tutto: «Ci hanno aggrediti e l'ho difesa» Confezioni gratis La gratuità riguarda le confezioni che contengono 6, 12 o 24 preservativi vendibili in farmacia, perché secondo Macron, la salute sessuale dei giovani è un tema da prendere sul serio. Il riferimento è alla trasmissione di malattie come il papilloma virus, che sono legate anche alla comparsa di tumori. J’ai annoncé hier que les préservatifs seraient gratuits pour tous les 18-25 ans. Cette mesure, vous m'avez demandé de l'étendre aux mineurs. Banco. pic.twitter.com/B7bj0RObA6 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 9, 2022 Educazione al sesso «E' un enorme lavoro d'informazione, bisogna farlo nelle scuole, bisogna moltiplicare gli sforzi e lo faremo», ha aggiunto il presidente di Francia, che ha diffuso un breve filmato su Twitter, che sul tema dell'educazione sessuale ha aggiunto:«La realtà è molto molto lontana dalla teoria. Dobbiamo sollecitare meglio i nostri insegnanti, dobbiamo tornare a sensibilizzarli». Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Dicembre 2022, 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA