Il Paese che vuole mettere al bando il fumo: «Vietato agli under 14, il limite di età salirà ogni anno»

La Nuova Zelanda è il primo paese al mondo ad aver approvato una legge che vieta la vendita di sigarette ai minori di 14 anni, aumentando annualmente l'età per l'acquisto di tabacco. Una legge approvata dal parlamento, infatti, impedisce la vendita a chiunque sia nato a partire dal primo gennaio 2009, ma l'obiettivo del paese che si trova nel continente australe, è anche più ambizioso, quello di arrivare al 2025 ad essere del tutto privo di fumo.

Fortnite crea dipendenza nei bambini: «Effetti negativi come la cocaina». Scatta la denuncia dei genitori

Paese progressista

La volontà è di eliminare gradualmente la vendita di sigarette in tutto il paese, innalzando il limite d'età sempre di più. La norma appena introdotta e votata dalla maggioranza ha ridotto anche il numero dei rivenditori di tabacco, dai 6 mila ai 600, ma non ha colpito le sigarette elettroniche, che in Nuova Zelanda hanno un largo successo.

Truffa del Covid agli anziani: «Tuo nipote ha la brasiliana», e chiedono 15mila euro per un farmaco miracoloso

Meno malati

Il ministro della salute, Ayesha Verrall, subito dopo l'approvazione della legge ha dichiarato: «Migliaia di persone vivranno vite più lunghe e più sane e il sistema sanitario guadagnerà 5 miliardi di dollari non avendo bisogno di curare le malattie causate dal fumo, come numerosi tipi di cancro, infarti, ictus, amputazioni». Nella legge ci sono anche altre limitazioni per rendere l'acquisto di sigarette sempre più caro e ridurre la quantità legale di nicotina nei prodotti del tabacco.

Aumenta l'uso di svapo

La crociata contro le sigarette in Nuova Zelanda sta dando importanti risultati, tanto che i dati di novembre hanno mostrato un calo dell'8% sul numero di fumatori, e -9,4% rispetto allo scorso anno, il tasso più basso mai registrato, per contro sono in aumento gli adulti che fumano le sigarette elettroniche.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Dicembre 2022, 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA