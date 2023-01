Fugge dal reparto psichiatrico in Germania: paziente 62enne ritrovato dopo due settimane in Italia

di Redazione Web

Lo scorso 18 gennaio un uomo era scomparso in Germania. E, a distanza di due settimane, il paziente di una struttura psichiatrica è stato ritrovato dai carabinieri a Borgo Tossignano, sulle colline di Imola, in provincia di Bologna. Il 62enne tedesco si era allontanato dalla struttura di Wiesbaden, approfittando di un momento di distrazione del personale sanitario. Da solo in strada e in precarie condizioni di salute ha raggiunto l'Italia. Una fuga lunga quasi mille chilometri che si è conclusa con un lieto fine.

Non è chiaro perché abbia percorso quasi 1000 km per raggiungere la località del Bolognese e come abbia fatto a lasciare la Germania. Resta il fatto che l'uomo è stato individuato dopo il ricovero in un ospedale di Imola dove è arrivato a causa di uno stato di ipotermia dovuto al freddo. Con sé non aveva documenti e non è stato in grado di rispondere alle domande dei sanitari e delle autorità a causa di problemi linguistici. Solo dopo diverse verifiche i carabinieri hanno potuto accertare la sua storia, capendo di trovarsi davanti all'uomo scomparso in Germania le cui ricerche erano state estese anche al di fuori dei confini nazionali.

Dipendenza da farmaci

Secondo quanto ricostruito finora, le informazioni sull'allontanamento dell'uomo erano state diffuse dal servizio di cooperazione internazionale delle polizie europee anche a causa di una sua importante dipendenza da farmaci. Le foto del 62enne erano state pubblicate sui giornali tedeschi e trasmessi dalle televisioni nazionali e austriache. Fino a qualche giorno fa, però, le forze dell'ordine di Berlino non avevano mai ricevuto segnalazioni. Adesso sarà compito delle autorità tedesceh capire come il 62enne abbia potuto lasciare il Paese senza documenti di identità e in che modo abbia raggiunto la località del Bolognese.

Le indagini

Da chiarire nel corso delle indagini anche perché il 62enne abbia scelto di recarsi proprio Imola: l'ipotesi è che volesse incontrare qualcuno, ma sono solo ipotesi al vaglio degli inquirenti che dovranno essere confermate. Nel frattempo, dopo essere stato sottoposto alle cure dei medici italiani, il 62enne è pronto per far ritorno in Germania.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Gennaio 2023, 17:21

