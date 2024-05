C'è un frigo rosa shocking nel mezzo del deserto della Namibia (e funziona!): la trovata instagrammabile per dissetare i turisti

di Morgana Sgariglia

Sembra un miraggio in stile Barbie, ma nel mezzo del deserto della Namibia c'è davvero un frigorifero rosa shocking progettato dall'Ente del turismo per sorprendere e dissetare i viaggiatori stanchi. Un punto molto instagrammabile situato nel deserto del Namib, uno dei più antichi al mondo, sulla strada per il Desert Grace Lodge vicino a Gondwana, a circa venti minuti di auto dalla strada principale, a sud-est della capitale Windhoek.

Cosa c'è dentro

Il frigorifero rosa, alimentato dall'energia solare, offre un assortimento di bevande fresche.

Gli influencer ne vanno pazzi

L'elettrodomestico è stato subito preso d'assalto dagli influencer, soprattutto su TikTok e Instagram, per ricreare dei photoshoot molto suggestivi. Alcuni, però, sono rimasti delusi dal contenuto del frigorifero che conterrebbe solo acqua e succhi. «Ho guidato sei ore per un succo alla mela», constata un utente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA