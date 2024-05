Incidente nella notte a Villa Literno: morti tre ragazzi. Filomena, la più giovane, aveva 19 anni, Robert 23 e Dimitri 24

di Redazione web

Ancora sangue sulle strade in quella che appare come l'ennesima strage del sabato sera: pesante il bilancio di due incidenti avvenuti a pochi chilometri di distanza nel Casertano. Sono 4 le vittime, tutti ragazzi, di due incidenti stradali avvenuti nella notte: il più grave a via delle Dune a Villa Literno, dove due auto si sono scontrate, probabilmente in modo frontale, provocando il decesso di tre giovani, una 20enne e due ragazzi di 23 e 24 anni, e tre sono rimasti gravemente feriti.

Tre vittime e 3 feriti a Villa Literno

A Villa Literno, in via delle Dune, strada di collegamento con il comune napoletano di Giugliano in Campania, quattro giovani di ritorno probabilmente da qualche locale, a bordo di una 500 Abarth, hanno impattato frontalmente con una 500 X dove viaggiavano un uomo e una donna di 49 e 54 anni, residenti a Casapesenna; violentissimo l'urto, con i giovani rimasti incastrati tra le lamiere dell'auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare i giovani, che però sono morti sul colpo; si tratta di Filomena Del Piano, 19enne nata a Santa Maria Capua Vetere e residente ad Aversa, Dimitri Tammaro Iannone, 24 anni, e Robert Badica, 23enne, entrambi di Villa Literno. Il quarto passeggero, un 21enne di Giugliano in Campania, è rimasto ferito gravemente, così come la coppia che viaggiava sull'altra auto.

I rilievi e gli accertamenti per ricostruire la dinamica sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, che però sul posto non hanno trovato né telecamere né testimoni; c'erano sull'asfalto solo i segni lasciati dai freni.

Un altro incidente mortale nel Casertano

A Caserta invece la vittima è un ventenne che pare abbia fatto tutto da solo con la sua auto mentre viaggiava sulla statale Appia; quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dal Comando di Caserta, hanno trovato l'auto ribaltata in mezzo alla carreggiata e il conducente sbalzato nella scarpata adiacente alla strada.

Il sindaco Di Fraia su Facebook: «Siamo sconvolti»

«Questa mattina la nostra comunità si è risvegliata con una notizia che ci lascia tutti sconvolti - ha scritto in un post su Facebook Valerio Di Fraia, sindaco di Villa Literno -. Tre giovanissimi hanno perso la vita a seguito di un incidente stradale. Con il cuore colmo di dolore, interpretando il sentimento collettivo della nostra città, rivolgo a nome della nostra comunità e mio personale, i più profondi sentimenti di cordoglio e vicinanza alle famiglie. Alle altre tre persone ferite, auguro che possano rimettersi al più presto. A loro siamo vicini nella Speranza e nella preghiera».

Questa mattina la nostra comunità si è risvegliata con una notizia che ci lascia tutti sconvolti. Tre giovanissimi hanno... Pubblicato da Valerio Di Fraia Sindaco su Domenica 19 maggio 2024



Salvini: si approvi la legge entro l'estate

«Ennesima tragedia sulle strade italiane, è importante che il Parlamento approvi al più presto (entro l'estate) la nuova legge sulla sicurezza stradale a cui abbiamo lavorato per mesi. Educazione stradale, prevenzione, controlli e più severità per i comportamenti pericolosi, si faccia in fretta». Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini dopo il grave incidente di Villa Laterno dove hanno perso la vita tre ventenni.

