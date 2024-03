Incidente ferroviario venerdì sera a Pompei sulla linea della Circumvesuviana a causa di un frigorifero lasciato sui binari all'altezza del passaggio a livello di via Crapolla. Il macchinista del treno non è riuscito a frenare in tempo e l'impatto con l'ostacolo è stato inevitabile. Tanta paura per i passeggeri a bordo, ma per fortuna nessun ferito.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Marzo 2024, 10:55

