Due bambini sono stati uccisi dai due pitbull di famiglia e la mamma si trova in condizioni gravissime. Hollace Dean Bennard, cinque mesi, e Lilly Jane Bennard, due anni, sono stati sbranati e uccisi dai due pitbull che vivevano in casa con loro nell’abitazione di famiglia a Millington nei sobborghi di Memphis, nella contea di Shelby.

La mamma, Kirstie Jane Bennard, ha provato a salvare i piccoli ma non solo non ci è riuscita: è stata a sua volta attaccata e si trova ora in condizioni gravissime.

Leggi anche > Soccorre una ragazza, ma lei muore: arrestato per omicidio. «Ma lo rifarei, volevo salvarla»

Leggi anche > Canguro aggredisce un uomo e lo sbrana: il 77enne lo teneva con lui in casa

La dinamica

Non è chiaro cosa abbia innescato l'attacco dei due cani. I bambini e la mamma si trovavano in casa, come sempre, insieme ai due cagnoloni che però sono diventati improvvisamente aggressivi e si sono scagliati contro i bambini.

A nulla è servito l'intervento della mamma che è stata gravemente ferita a sua volta.

Quando sul posto sono arrivati i soccorsi per i bambini non c'era più nulla da fare, la mamma 30enne è stata invece portata con urgenza al Regional One Health dove si trova ora in condizioni critiche.

Un amico di famiglia ha spiegato che Kirstie è intubata ma le sue condizioni sembrano essere stabili.

Dalla tragedia si è salvato il marito della donna e papà delle due giovanissime vittime: pare infatti che l'uomo non fosse in casa al momento dell'aggressione.

I due pitbull, che avevano sempre vissuto con la coppia, erano spesso protagonisti dei post social della donna che li definiva "leoni domestici".

Dopo l'aggressione i due animali sono stati portati via dal dipartimento locale di controllo degli animali che valuterà l'ipotesi di sopprimerli.

Fratellini di 5 mesi e 2 anni sbranati e uccisi dai #pitbull di casa, gravissima la mamma che ha tentato di salvarli https://t.co/IV3dWCgJY5 — Leggo (@leggoit) October 7, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Ottobre 2022, 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA