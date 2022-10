Soccorre una ragazza, ma lei muore: arrestato per omicidio. «Ma lo rifarei, volevo salvarla»

Accorre per salvare una ragazza da quella che crede essere un'aggressione ma viene accusato di omicidio. La 21enne Chloe Haynes è stata trovata a terra esanime, schiacciata da un armadio da Wayne Kenny, padre di famiglia inglese. L'uomo aveva sentito le grida provenire dalla camera di un albergo di Liverpool vicino alla sua ed è accorso in aiuto della giovane trovandola però priva di sensi.

I fatti

L'uomo ha immediatamente provato a rianimarla e poco dopo la polizia ha bussato alla porta e lo ha arrestato con l'accusa di omicidio. Kenny ha provato subito un manovra rianimatoria imparata in un corso di primo intervento medico ma purtroppo la ragazza non ce l'ha fatta. Subito dopo sono stati allertati i soccorsi e lui è tornato in camera, ma a quel punto la polizia lo ha arrestato. Il 46enne è finito in cella e interrogato diverse volte di essere scarcerato senza alcuna accusa formale.

Secondo una prima ricostruzione la 21enne avrebbe passato una serata in città tornando poi in albergo. Nel cuore della notte avrebbe scambiato il bagno per l'armadio e provando ad entrarci sarebbe rimasta schiacciata. La mattina una sua amica ha fatto la scoperta choc e ha iniziato a gridare, attirando così l'attenzione di Kenny che è intervenuto.

L'uomo e l'amica della vittima sono stati interrogati con il sospetto di omicidio, ma poi scagionati. Oggi il 46enne ha spiegato che rivive la scena ogn giorno e che è rimasto fortemente turbato dall'accaduto, ma nonostante ciò ha spiegato che rifarebbe quello che ha fatto, il suo unico scopo era quello di poter salvare la vita a una giovane ragazza.

