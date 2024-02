Si finge minorenne per adescare un pedofilo sui social, gli dà appuntamento e lo uccide: «Se la polizia non lo ferma, lo farò io»

di Nikita Moro

È un caso di giustizia privata l'omicidio di un uomo con precedenti penali per abusi su minori e possesso di materiale pedopornografico. James Spencer III, 22 anni, ha finto di essere un minore su una piattaforma social per adescare Sean Connery Showers, 37 anni, ex galeotto che aveva alle spalle diverse accuse per reati sessuali su minorenni. Il giovane, vigilante di professione, ha sparato e ucciso l'uomo dopo avergli dato appuntamento. Entrambi vivevano a Houston, in Texas, Stati Uniti. Adesso James Spencer è in custodia cautelare e dovrà difendersi dall'accusa di omicidio di primo grado.

ARRESTED: Booking photo of James Lewis Spencer III, 22, now charged with murder in the May 2023 fatal shooting of a man at 900 Northwood Street.



L'esca per il «pedofilo»

Il 22enne ha sempre sostenuto di aver agito per malagiustizia e che Sean Shower non meritava la libertà dopo i crimini commessi. Nel 2009 si era dichiarato colpevole di possesso di materiale pedopornografico e fu condannato a trenta mesi di carcere e altri due anni nel 2019.

La recidività dell'uomo è stata sentenziata dal vigilante con un colpo di pistola, sparato intorno alle quattro del mattino del 29 maggio 2023.

L'arresto

Alcune fonti sostengono che il giovane abbia deciso di diventare un vigilante per impegno sociale, perché credeva che la polizia non facesse abbastanza per tenere i pedofili in prigione. James Spencer è stato arrestato mercoledì scorso in seguito alle indagini condotte dagli investigatori che, controllando i tabulati telefonici della vittima, hanno riscontrato una compatibilità con il numero del suo carnefice. Al momento, James Spencer è detenuto con una cauzione di 25mila euro nel carcere della contea di Harris.

