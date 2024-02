Decapita il papà e mostra la testa in un video su YouTube: «È un impiegato statale traditore». Il corpo trovato dalla moglie in una pozza di sangue

Una morte atroce, che fa pensare alle esecuzioni dei più biechi gruppi terroristici. E invece è stata la fine inflitta da un uomo di 32 anni al padre: gli ha tagliato la testa, l'ha infilata in un sacchetto di plastica e poi l'ha mostrata in mondovisione attraverso un video caricato su Youtube. Prima che la piattaforma si accorgesse delle immagini choc, il contenuto è rimasto online per sei ore.