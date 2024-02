Sbalzi d'umore e vuoti di memoria, mamma scopre la malattia choc: «Per i dottori non arriverò a 60 anni»

L'ipocondria non ha niente a che vedere con questa storia senza precedenti. Un raffreddore, un po' di tosse o i crampi allo stomaco possono presagire una gravidanza, una brutta influenza o un po' di febbre. I sintomi di una malattia, però, possono anche essere travisati e scambiati per qualcos'altro. Non sempre il senso di nausea può significare che sei incinta, a volte è solo la fame. In altri casi, invece, dei sintomi che si credono essere propri di una patologia, possono indicarne un'altra, così come è successo a una donna e madre americana, che ha ricevuto una diagnosi inaspettata sulla sua salute: fisica e mentale.

La donna accusava spesso sbalzi di umore che credeva fossero un campanello d'allarme per il tumore al cervello, ma dopo le giuste visite mediche ha scoperto che è è affetta da una forma particolare di demenza precoce. Anziché abbattersi, lei ha deciso di raccontare tutte le tappe della malatti sui social per sensibilizzare il pubblico sull'argomento.