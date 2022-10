Filantropo miliardario dona un milione alla settimana alle organizzazioni no-profit. Ecco il motivo

di Redazione web

Rob Hale, miliardario proprietario della Granite Telecommunications, dona ogni settimana 1 milione di dollari a piccole organizzazioni non profit locali, per beneficenza. Nelle ultime 40 settimane, e per le prossime 12 quest'anno, Rob Hale e sua moglie Karen hanno rilasciato assegni di decine di milioni di dollari a istituzioni importanti come il Boston Children's Hospital, il Dana-Farber Cancer Institute e il Connecticut College.

La storia

Hale è noto a livello nazionale per la sua filantropia, in particolare legata alle organizzazioni di ricerca sul cancro. Dalle organizzazioni per la violenza domestica al cancro infantile. Rob Hale e la moglie quest'anno hanno come obiettivo quello di donare esattamente 52 milioni di dollari ad almeno 52 diversi gruppi no-profit, o circa 1 milione di dollari a settimana. Ed è quello che stanno facendo e che faranno per le settimane a seguire.

«Riteniamo che tutte queste organizzazioni siano grandiose, hanno un impatto sulla comunità, ma sono piuttosto piccole», ha affermato Hale.

Le organizzazioni dovrebbero essere in grado di investire 1 milione di euro, ha detto Hale: «Questo dà loro un futuro più stabile e dà loro la possibilità di dire 'OK, sappiamo da dove arrivano i soldi e possiamo concentrarci sul fare un ottimo lavoro», ha chiosato il filantropo.

