Ruben Dias, rapina choc alla fidanzata Arabella Chi: «Aggredita da due uomini». Terrore per il difensore del City

di Redazione web

Arabella Chi, ex concorrente del noto reality Love Island Uk, ha subito una terribile aggressione. Due uomini, per rapinarla, l'hanno fatta scendere dall'auto con la forza e l'hanno strattonata con violenza, per poi strapparle via borsa e documenti. La modella è illesa, come riporta il Sun. Secondo la polizia i responsabili farebbero parte della malavita organizzata.

L'aggressione

Arabella Chi, fidanzata con il difensore del Manchester City Ruben Dias, si trovava a Barcellona, dopo un breve soggiorno a Ibiza. Stando alle ricostruzioni, gli aggressori, precedentemente, avevano danneggiato le ruote posteriori della vettura, per costringere la modella ad accostare. La modella ha quindi chiamato un Uber.

Nell'attesa, Arabella, che si era chiusa in macchina, è stata aggredita dai due ladri, che sono riusciti ad aprire lo sportello dell'auto con uno strumento tecnologico molto sofisticato. I due non hanno inflitto danni fisici alla malcapitata. Dopo averle rubato la borsa e i documenti sono fuggiti. Arabella è ancora sotto choc, e si sta riprendendo in compagnia della famiglia e degli amici più cari.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 16:50

