Rapina ai danni di una coppia di anziani, fermati due minorenni

di Tommaso Cometti

Misure cautelari di restrizione della libertà personale sono scattate a carico di due minori di Prato per una rapina violenta contro una coppia di anziani in centro: collocamento in comunità per uno, domiciliari per l'altro. Sono questi i provvedimenti restrittivi emessi dal Tribunale per i Minori di Firenze nei confronti dei due ragazzi che a fine giugno hanno rapinato una coppia di anziani in via Strozzi.

La rapina

L'accaduto risale al giugno scorso. Le misure sono state emesse dal Tribunale minorile di Firenze ed eseguite dagli agenti della Squadra mobile di Prato, che hanno svolto le indagini. I due minorenni sono entrambi residenti a Prato. Stando alle indagini, I due avrebbero aggredito la coppia per rubare il borsello e un telefono cellulare. Poiché l'anziano oppose una strenua resistenza, i due lo colpirono con calci e pugni riuscendo a portarsi via la borsa della donna. I minori ferirono entrambi gli anziani: la donna con una lesione a una gamba, l'uomo con lesioni con cui ebbe una prognosi di 10 giorni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 21:54

