Roma, rapina alle poste in pieno giorno: rubati i soldi del caveau e dello sportello Atm. Ladri in fuga

Rapina alle poste in pieno giorno a Roma. L'ufficio postale preso d'assalto da due persone armate di pistola è quello di via di Grotta Rossa, nel quadrante Nord della Capitale. I due rapinatori hanno atteso l'orario di apertura per poi fare irruzione all'interno.

Paura nell'ufficio postale, dove sono stati portati via i soldi contenuti nel caveau e quelli dello sportello Atm per un valore della refurtiva non ancora quantificato. I rapinatori sono poi scappati a bordo di un'auto. Sul posto è intervenuta la polizia che sta indagando per risalire ai responsabili.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 10:40

