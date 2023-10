«La Famiglia Addams siamo noi: la nostra casa è infestata e andiamo in giro con un carro funebre»

di Redazione web

Jon Paul Kennedy, 33 anni, e la sua compagna Kymmi Jeffery, 38 anni, vivono in modo del tutto particolare. La coppia ha due figli e sostiene di essere «la vera famiglia Addams». Da quando si sono trasferiti nella nuova casa, nel 2022, sostengono di aver sentito diverse volte una bambina piangere e odore di uova marce, tutti segni di eventi paranormali (per chi ci crede).

La vita della famiglia

La famiglia vive in tutto e per tutto in un modo volutamente inquietante, dall'abbigliamento, all'auto, alle azioni quotidiane. Sempre vestiti di scuro con abiti lunghi e pizzo, i membri della nuova «famiglia Addams» si spostano in un carro funebre, di nome Morticia e passano le loro giornate a cercare di documentare gli eventi (secondo loro) paranormali.

Jon Paul Kennedy ha detto a 'The Sun': «Pensavamo di avere una fuga di gas perché puzzava di uova marce. Abbiamo chiamato un ingegnere e non è riuscito a trovare una perdita, poi all'improvviso l'odore è semplicemente svanito», la sua teoria è che «gli odori di zolfo possono essere associati ai demoni». In merito all'opione della moglie, l'uomo ha raccontato: «Kymmi era molto scettica riguardo a tutto ciò quando mi ha incontrato per la prima volta. Le ho comprato un biglietto per una casa stregata per il suo compleanno e abbiamo ripreso uno spirito fantasma rosa davanti alla telecamera». La coppia si è anche scambiata dei regali 'paranormali' per Natale: Jon ha comprato a sua moglie un anello demoniaco e Kymmi una bambola per il marito. La donna ha anche raccontato che chi li conosce li chiama proprio «Famiglia Adams».

