Pizza con sorpresa (disgustosa): «Ma che cos'è?». Il video choc

La pizza è per tanti un "comfort food", vale a dire uno di quei cibi che si consumano in particolare quando ci si sente un po' giù perché in qualche modo riesce a donare un senso di conforto e felicità, per quanto temporaneo.

Tuttavia, in questo caso l'unico sentimento che la pizza è riuscita a suscitare nel ragazzo è stato un senso di disgusto e la promessa di fare a meno di mangiarla per almeno qualche settimana, per darsi il tempo di dimenticare il trauma. Ecco cosa lo sfortunato ha scoperto all'interno dell'impasto.

L'ingrediente "sbagliato" nella pizza

Un utente ha pubblicato un video su TikTok in cui si vede una pizza ancora all'interno del cartone della consegna.

Scavando nell'impasto, al di sotto del condimento, il ragazzo tira fuori un intero guanto di gomma da quella che sarebbe dovuta essere la sua cena, ma che senza dubbio ha fatto passare la fame a lui e a tanti altri. Il filmato, infatti, ha raccolto più di cinque milioni di visualizzazioni, e migliaia di commenti.

La pizza incriminata proviene da una catena di pizzeria canadesi dal nome non molto originale, vale a dire "Pizza Pizza". Gli utenti hanno fatto immediatamente presente che una violazione del genere dovrebbe essere seguita immediatamente da una denuncia, specialmente per il rischio alla salute. D'altronde, non solo della plastica è presente all'interno del cibo, ma quel guanto è stato probabilmente indossato da qualcuno.

Il fatto più spaventoso, tuttavia, è relativo ai vari commenti di utenti che affermano di aver avuto un'esperienza simile con la catena di Toronto, se non addirittura uguale: «Qualcuno nella mia città ha trovato un cerotto nella propria pizza!», e poi: «Anche mio fratello ha trovato un guanto nella sua pizza, ma non intero, solo un dito, ed era sempre di Pizza Pizza!».

Qualcuno ha accusato il ragazzo di aver falsificato in qualche modo il video, e per questo motivo ne è stato pubblicato un altro di risposta in cui si mostra ancora meglio la veridicità del fatto.

