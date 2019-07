Nella città ci sono troppi delitti, il vescovo fa un maxi "esorcismo" con elicottero e acqua santa

di Emiliana Costa

È l'idea di un vescovo, per la festa del santo patrono, dopo l'ennesimo atto violento accaduto in zona.La vicenda si svolge a Buenaventura, in Colombia. Come riporta il, il vescovo Rubén Dario Jaramillo Montoya ha organizzato il maxi "esorcismo" per la festa del santo patrono del 13 luglio,A Bueneventura, in meno di un anno sono avvenuti 51 omicidi, nel centro che è diventatoPer Montoya la violenza è causata dagli spiriti maligni che infestano la città. Per questo «, così che la benedizione di Dio venga e sbarazzi di tutta la malvagità che è nelle nostre strade», ha spiegato alla Blu Radio of Colombia.Nel comunicato della Conferenza Episcopale Colombiana è stato specificato che monsignor Montoya non farà un vero e proprio «esorcismo» come hanno scritto i media locali. «, che cercherà la protezione di Dio sulla città, così fortemente colpita dalla violenza».