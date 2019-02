Emiliano Sala, il presidente del Cardiff: «Pagare il calciatore? Troppe domande senza risposta»

Emiliano Sala, parla l'ex pilota dell'aereo: «Non credo all'ipotesi dell'avaria»​

La triste vicenda di, l'attaccante argentino morto a 28 anni proprio mentre era in procinto di trasferisi dalal, vedrà i due club fronteggiarsi in una vera e propriaper quanto riguarda ildel trasferimento dello sfortunato calciatore,in seguito all'incidente aereo nel Come Leggo vi aveva già anticipato , il contenzioso tra la formazione gallese di Premier League e quella francese era sorto già nelle ore in cui l'attaccante risultava disperso.Al di là della tragica vicenda, infatti, c'è una disputa tra i due club per quanto riguarda il trasferimento dial Cardiff. L'operazione era già stata conclusa e, secondo il, i gallesi devono onorare il pagamento:, una cifra-record nella storia del. Il club di Premier League, però, non è disposto a pagare il trasferimento al Nantes, poiché il giocatore non ha rispettato l'itinerario pianificato. Il Cardiff, infatti, aveva organizzato perun viaggio in treno da Nantes a Parigi e poi un volo dalla capitale francese fino allo scalo londinese di Heathrow. Un viaggio giudicato troppo lungo dallo stesso attaccante, che aveva voluto organizzarsi per conto suo e prendere il Piper a bordo del quale ha trovato la morte. Mahmet Dalman, presidente del Cardiff, è tornato a puntualizzare in una intervista alla BBC : «Pagheremo solo se saremo obbligati. Siamo un club rispettabile, ma ci sono ancora tante domande senza risposta. Stiamo studiando il da farsi, dobbiamo tutelare gli interessi del club». Molto probabilmente, il Cardiff e il Nantes finiranno in tribunale per risolvere la questione. Intanto, il club galles ha pagato le spese per il trasferimento dalla salma diin Argentina. La famiglia del calciatore ha annunciato che sabato prossimo sarà allestita la camera ardente a Progreso (Santa Fe), la città natale dello sfortunato attaccante.