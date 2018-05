«Delfini con i denti strappati per non ferire i turisti»: choc nei resort delle meravigli​e

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un vero e proprio scontro con gli animalisti per un'artista circense che da quasi 35 anni vive con una femmina di, da lei accudita e addestrata per ogni tipo di spettacoli., originaria della Gran Bretagna, da molto tempo vive e lavora in Spagna, accompagnata dall'inseparabile. Gli animalisti, da qualche anno, chiedono però alle autorità che l'animale venga sequestrato.La motivazione ufficiale delle richieste è che l'elefante, nato 42 anni fa, quando non è impegnato con gli spettacoli circensi vive in undi 100 metri quadri all'interno dell'abitazione di Yvonne e suo marito, a, nei pressi di. Secondo gli animalisti, quello spazio è troppo ristretto per l'animale e la vegetazione mediterranea non è assolutamente indicata per un animale esotico. La proprietaria, però, non ci sta e rigetta ogni accusa: «Lo spazio riservato a Dumba è molto più ampio, sono oltre 500 metri quadri e lei può accedere anche ad un'area più vasta, di circa 7000 metri quadri. La scusa che ha poco spazio per muoversi non regge». Lo riporta anche il Telegraph Gli animalisti non vogliono sentire ragioni e continuano a chiedere alle autorità catalane dei seri provvedimenti. Yvonne, però, non vuole rinunciare a Dumba: «Apprezzo le battaglie delle organizzazioni che lottano per i diritti degli animali, ma in questo caso non riesco a condividere la loro protesta. Dumba è sempre stata accudita e trattata, è un membro della famiglia a tutti gli effetti e cerchiamo sempre di farla stare bene, limitando il più possibile gli spostamenti nei nostri spettacoli itineranti perché sappiamo bene che possono essere fonte di grande stress».