«Delfini con i denti strappati per non ferire i turisti»: choc nei resort delle meraviglie

Inci sono attrazioni turistiche che ti permettono di nuotare con i, di accarezzareede fare selfie con gli. Queste isole sono unaper milioni di turisti ma sono un vero e proprioper circaanimali che vivono in. Uncondotto dadichiara che nei resort e nei parchi divertimento ci sono centinaia di casi in cui animali selvatici vengono torturati brutalmente per permettere ai visitatori di divertirsi., responsabile della, afferma che sono iquelli ad essere più; “Quando abbiamo chiesto ai gestori degli spettacoli perchè i delfini non avessero i denti loro hanno risposto che se vengono allevati in piscina non gli crescono i denti. Questo è impossibile, sembrerebbe che gli sono stati rimossi per non far provare dolore agli addestratori e ai turisti''. Laè partita proprio grazie ad alcuni turisti europei che sempre più riempiono le isole indonesiane.Il report svela comevengono tenuti in condizioni disumane e anguste e vengono privati ​​del cibo prima degli spettacoli così possono fare i loro ''trucchi''. Gli, usati per idei turisti, non hanno libertà di movimento e non fanno nessuna attività stimolante con i turisti."La nostra ricerca mostra come molte persone vanno agli spettacoli degli animali anche perché sono interessati agli animali e perchè provano amore verso loro, ma la stragrande maggioranza non è a conoscenza delle violazioni dello stato di salute di questi animali'' conclude la ricercatrice.ha avuto unaprepotente in questi ultimi anni e sempre più turisti vanno inper stare ama tanti gruppi di animalisti si sono subito mobilitati chiedendo di boicottare le attrazioni turistiche dove vengono usati gli animali.