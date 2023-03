Incidente in Spagna, morto un italiano: Edoardo, imprenditore della movida, aveva 48 anni

di Redazione Web

Incidente mortale all'alba di domenica in Spagna, alle porte di Madrid: morto un italiano. Edoardo Di Iorio, 48 anni, residente a Miami, si trovava a bordo di un taxi come passeggero quando - come riporta il quotidiano El Pais - il mezzo è stato coinvolto in uno scontro frontale con un'altra auto lungo l'autostrada M11, che collega l'aeroporto di Madrid con la città.

Incidente Treviso, ragazze morte: ipotesi omicidio stradale. Uno dei guidatori è scappato

Doppio incidente sull'A1, 9 feriti: dopo le auto si schiantano anche i soccorritori in ambulanza

Italiano morto in un incidente in Spagna

Secondo fonti della Guardia Civil citate dalle agenzie di stampa Efe ed Europa Press, l'altra auto coinvolta nell'incidente stava circolando contromano. Il conducente del mezzo, un 18enne, è risultato positivo all'alcol test, hanno aggiunto le stesse fonti: il taxi è rimasto incastrato a cavallo di un guardrail. Arrivati sul posto, i soccorritori hanno certificato il decesso dell'italiano. Il taxista di cui era cliente è stato trasportato in ospedale per un trauma toracico grave. Il 18enne alla guida dell'altro mezzo è rimasto lievemente ferito.



Di Iorio, secondo El Pais, era un imprenditore nel settore della vita notturna a Miami. Si trovava a Madrid in concomitanza di un party organizzato dalla società per cui lavorava, Utopya. In passato, aveva vissuto a Ibiza. Sotto l'ultimo suo post su Instagram, sono apparse decine di messaggi di condoglianze. La notizia della sua morte è stata resa nota sui social anche dagli organizzatori del Zamna festival, evento per cui Di Iorio lavorava.

Un 'jeep' iba por la M-11 en dirección contraria y el impacto fue demoledorhttps://t.co/gB4OrMmou4 — EL PAÍS Madrid (@el_pais_madrid) March 7, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA