Guidonia, chi sono le vittime dello schianto tra aerei. Un pilota ha evitato un asilo nido con una manovra da eroe

A Guidonia due aerei ultraleggeri si sono scontrati questa mattina e hanno causato la morte di due piloti dell'Aeronautica militare. Le vittime sono il tenente colonnello Giuseppe Cipriano e il maggiore Marco Meneghello, effettivi al 60esimo Stormo.

Guidonia, due aerei militari si scontrano e precipitano: uno finisce tra le case, l'altro in un campo. Morti entrambi i piloti

Chi erano le vittime

Cipriano, classe 1975, abitava a Guidonia ma non era romano di origine. Meneghello, nato nel 1977, era originario di Legnago, Verona. In base a quanto si apprende l'incidente è avvenuto nel corso di una attività di addestramento. Sulla vicenda indaga la polizia coordinata dalla Procura di Tivoli.

Il pilota eroe e la manovra

Prima di schiantarsi tra le case e morire, uno dei due piloti è riuscito a compiere una manovra che ha evitato una potenziale strage. Quando ha capito che stava andando a schiantarsi, ha evitato di colpire le case riuscendo a scontrarsi nell'unica via possibile. Lo ha fatto precipitando su un'auto, che è andata in fiamme. I residenti hanno sentito le richieste di aiuto del pilota, per i soccorsi però non c'è stato nulla da fare. A centro metri dal luogo della tragedia c'è un asilo nido.

Il cordoglio

«Mi stringo in un forte abbraccio, mio e della Difesa, ai familiari dei due piloti che hanno perso la vita oggi nel tragico incidente aereo avvenuto a Guidonia. Ho espresso al generale Luca Goretti, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, le mie più sentite e commosse condoglianze e la vicinanza di tutta la famiglia della Difesa. Cieli blu, Giuseppe e Marco». Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sull'incidente in cui hanno perso la vita il tenente colonnello Giuseppe Cipriano e il maggiore Marco Meneghello. Il ministro, informa la Difesa, resta costantemente aggiornato sulle operazioni di soccorso nelle aree dove è avvenuto l'incidente.

«Grande dolore per la tragica morte di due piloti dell'Aeronautica militare. Le mie condoglianze ai loro cari e al 60° Stormo. Ho telefonato al Generale Goretti, a pochi giorni dal centenario, mi stringo ancora di più alla grande famiglia dell'Aeronautica militare. Riposate in pace». Lo scrive su Twitter il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

