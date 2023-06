Droga la moglie ogni notte per anni e la fa stuprare da 80 uomini: «È il mio primo amore, per me è una santa»

di Redazione web

Oltre 80 uomini hanno stuprato la stessa donna, drogata dal marito e messa a loro disposizione su un forum Internet. Il pensionato è stato accusato di somministrare stupefacenti alla moglie ogni notte nella loro casa per farla violentare: per il momento sono stati identificati 51 stupratori, ma si hanno le prove di oltre 80 casi.

Il sospettato è noto alla stampa francesce con lo pseudonimo di "Dominique P.". Tramite il forum dal nome "à son insu ("senza che lei lo sappia"), ha ingaggiato i membri per una pratica che è andata avanti per anni ai danni della donna, sua moglie e madre dei suoi figli.

Scoperto per altro

Nel 2020 l'uomo venne arrestato per aver filmato le dipendenti di un supermercato locale all'interno degli spogliatoi. La moglie dichiarò alla polizia del commissariato di Carpentras che era sorpresa poiché il marito era un «bravo ragazzo» e lo perdonò. Sul loro modo di vivere la sessualità, rispose alle autorità che, solo una volta, il marito le aveva chiesto uno scambio di coppia è lei si rifiutò.

Durante le indagini preliminari, i carabinieri gli sequestrarono il telefono, computer e hard disk. Al suo interno la rivelazione choc: migliaia di messaggi su una chat room, chiamata “A son insu” che vedevano protagonista proprio sua moglie.

La somministrazione di droghe

Dominique P, un pensionato sposato con sua moglie "Françoise" (nome di fantasia) da più di 50 anni e con la quale ha tre figli adulti, avrebbe mescolato il farmaco anti-ansia Témesta (Lorazepam) nel pasto serale della moglie tutte le sere per diversi anni.

In questo modo, si assicurava l'incoscienza della donna e tutelava gli altri stupratori, di cui 51 sono stati identificati e posti in custodia cautelare.

Agli "ospiti" chiedeva di limitare gli odori forti come la puzza di fumo o profumi particolari per evitare che la donna si svegliasse durante la violenza. Gli stupratori dovevano lavarsi le mani con acqua calda per evitare sbalzi termici e spogliarsi con cura e in silenzio, lasciando i vestiti in un'altra stanza. Gli veniva, inoltre, chiesto di parcheggiare vicino una scuola e camminare al buio fino all'abitazione per non destare sospetti.

Atti sessuali ripresi

L'uomo filmava e archiviava meticolosamente gli atti sessuali. Li conservava in un file chiamato "ABUSES" su una USB. I presunti stupri sono avvenuti tra il 2011 e il 2020, secondo l'archivio conservato da Dominique P.

«Ha insistito sul fatto che nessuno degli uomini che sono andati a casa sua ha rinunciato a compiere atti sessuali su sua moglie nonostante il suo evidente stato di incoscienza. Non ha mai usato violenza o minacce contro nessuno per commettere stupri. Ogni individuo era in possesso del suo libero arbitrio per fermare questi atti e andarsene», hanno scritto i procuratori di Avignone citati da Le Monde.

La vittima

Mettendo insieme i pezzi del puzzle, la vittima ha affermato di aver avuto dei flashback e che l'assunzione di droghe potrebbe spiegare la sua frequente stanchezza e distrazione. La donna ha raccontato di aver avuto problemi ginecoligici e solo dopo essersi sottoposta ad esami ha scoperto di aver contratto quattro malattie sessualmente trasmissibili: ha poi chiesto il divorzio.

Dominique P, intanto, avrebbe detto ai magistrati inquirenti di amare ancora sua moglie, definendola «una santa».

La polizia ha le prove di 92 casi di stupro di "Françoise" da parte di 83 aggressori, ma ad oggi ne ha identificati “solo” 51.

Se i magistrati inquirenti dovessero seguire le raccomandazioni del pubblico ministero, il prossimo anno dovrebbe svolgersi un processo che, secondo Le Monde, sarebbe di dimensioni storiche per un caso del genere.

