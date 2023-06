Violenta e rapina la ex che l'aveva lasciato. «Obbedisci o uccido tutti»

di Simona Romanò

La donna lo aveva incontrato per chiudere definitivamente la loro relazione e consegnargli gli ultimi effetti personali. Lui come tutta risposta la ha violentata. La ex fidanzata lo voleva lasciare proprio perché il rapporto era diventato "malato". Per questo dopo la violenza le ha portato via il cellulare così da cancellare le prove della persecuzione contenute nei suoi messaggi, e che lo avrebbero incastrato. È stato comunque inutile. È stato arrestato, lunedì scorso, dagli agenti della squadra mobile di Monza, un 47enne residente in città, originario della provincia di Caserta.

L'uomo deve rispondere delle accuse di violenza sessuale e rapina. Gli agenti si sono recati in un bar di Monza, chiamati da alcuni clienti: qui, hanno trovato lei terrorizzata, che aveva appena subito la rapina.

