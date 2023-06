Ossessionato da una collega, stalker fa 740 km per bucare le gomme dell'auto: «L'ha imbrattata con la vernice»

di Redazione web

L'uomo ha guidato per quasi 800 chilometri per tagliare le gomme dell'auto di una donna e versarle vernice rossa sulla vettura. Si tratta di un 28enne, infatuatosi di una ex collega che aveva conosciuto durante un impiego professionale in un hotel, tra dicembre 2021 e marzo 2022. Da lì, nacque il colpo di fulmine e poi l'infatuazione si è trasformata rapidamente in una forma più malata ossessione. Lo stalker ha ricevuto un ordine restrittivo a tempo indeterminato.

La storia di Reece Chipperfield

Lo stalker ha guidato dal Devon al Sussex per tagliare le gomme dell'auto di una donna. Reece Chipperfield ha anche versato vernice rossa sul veicolo e ha lasciato una nota minacciosa sul parabrezza, dopo aper viaggiato, tra andata e ritorno per oltre 700 chilometri.

Tra i gesti che dimostravano la sua infatuazione nei confronti dell'ex collega, c'erano: l'invio di un braccialetto indesiderato, il contatto con i suoi colleghi di lavoro per informarmi su i suoi turni senza il suo permesso e l'invio di messaggi indesiderati.

Il gesto folle dello stalker

Il 6 aprile 2022 la vittima gli ha chiesto di smetterla. Solo quattro giorni dopo, Reece Chipperfield ha viaggiato da casa sua a Thurlestone, nel Devon, all'hotel nel Sussex con la sua Vauxhall Corsa nera. Ha aspettato che la donna arrivasse al lavoro, prima di tagliare tre pneumatici e versare vernice rossa sul suo veicolo. Ha anche lasciato un biglietto scritto a mano sul parabrezza, prima di tornare al suo indirizzo.

Il tempo di percorrenza totale sarebbe di circa otto ore. L'11 aprile 2022, il 28enne è stato arrestato con l'assistenza della polizia del Devon e della Cornovaglia. È stato rilasciato su cauzione con condizioni tra cui quella di non contattare la vittima, cosa che ha violato in diverse occasioni inviandole bigliettini minatori.

La polizia ha quindi ottenuto un ordine provvisorio di protezione contro lo stalking per proteggere la vittima mentre venivano raccolte ulteriori prove. Il 7 ottobre 2022, il personale dell'hotel ha riferito di aver ricevuto un'ulteriore lettera minatoria indirizzata alla donna. La polizia del Sussex ha compiuto notevoli sforzi per individuare il sospettato, il che lo ha portato a essere nuovamente arrestato il 10 ottobre 2022.

Due agenti del CID di Crawley si sono recati a Torquay nel Devon per interrogarlo e il Crown Prosecution Service ha successivamente autorizzato le accuse di stalking che comportavano violenza psicologica, fisica e intimidazione di testimone. Si è dichiarato colpevole di tutti i reati ed è stato detenuto in custodia cautelare in attesa di sentenza.

Alla Lewes Crown Court il 18 maggio, ha ricevuto una pena detentiva di 14 mesi. A causa della custodia cautelare per i sette mesi precedenti, il tribunale ha ordinato che fosse rilasciato con il tempo che era stato scontato. Ieri, la polizia del Sussex ha annunciato che al 28enne è stato dato un ordine restrittivo a tempo indeterminato nei confronti della donna.

