Aggressione choc, nonna e nipotina sbattute per terra: il video è terribile. La violenza sconvolge la Francia

Una violenza choc. Quanto accaduto a Bordeaux, nella giornata di ieri, ha davvero dell'incredibile. Un'aggressione di rara violenza e crudeltà che ha visto vittime una donna sulla settantina e la sua nipotina, una bambina di 7 anni. Un uomo di colore si avvicina circospetto alle due che, sulla soglia di casa, capiscono che qualcosa non va e tentano di rientrare in casa. Tentativo fallito perché l'uomo con la forza tiene aperto il portone, entra come una furia in casa e le sbatte a terra con forza, rubando quel poco che possedeva la nonna.

Quelle horreur. Bordeaux aujourd’hui. Voilà ce qu’ils ont fait de notre pays. Français, réveillez-vous. pic.twitter.com/isuIzeHM96 — Eric Zemmour (@ZemmourEric) June 19, 2023

Nonna e nipotina sbattute a terra

A riportarlo è stato, su Twitter, il prefetto delle regioni Nouvelle-Aquitaine e Gironda, aggiungendo che un sospetto è stato preso in custodia. I fatti sono avvenuti «nel tardo pomeriggio» nel capoluogo della regione Nouvelle-Aquitaine, «cours de la Martinique», presso l’abitazione della 73enne accompagnata dalla «nipote», una bambina di 7 anni, riferisce «Le Parisien».

Il quotidiano francese riporta inoltre che, secondo quanto dichiarato dalla nonna alla procura di Bordeaux, l’uomo avrebbe tentato di rapire la bambina. Un rapimento che, come si nota dalle immagini, è fallito perché la piccola sguscia via dalla presa dell'uomo e corre in lacrime dalla nonna.

Ad avere la peggio è stata l'anziana che è stata trasferita in ospedale, ma le ferite riportate, non sembrerebbero essere gravi. «Le riprese video effettuate dalla polizia e le dichiarazioni di un testimone hanno portato a un arresto molto rapido e alla presa in custodia di un sospetto», ha dichiarato il prefetto, che «condanna questo atto intollerabile e spera che tutto venga chiarito il più rapidamente possibile».

Secondo quanto si apprende, l'uomo sarebbe nato a Bordeaux nel 1993 e, alle spalle, ha una ventina di precedenti penali, risultando senza una fissa dimora.

