Donald Trump arrestato, le foto choc: ma erano fatte con l'intelligenza artificiale. L'autore: «Stavo scherzando»

di Redazione Web

Donald Trump non è ancora stato arrestato ma già circolano in rete le foto (fake) che lo ritraggono mentre scappa dagli agenti, in manette e in prigione, con Melania che protesta. Opera di Eliot Higgins, fondatore della piattaforma di giornalismo investigativo Bellingcat (la stessa che aveva incastrato le spie di Vladimir Putin), che ha usato l'intelligenza artificiale per immaginare i vari momenti dell'arresto e visualizzarli.

Donald Trump fomenta i suoi: «Voci su un mio arresto, riprendiamoci il Paese»

Donald Trump, accuse choc al rivale DeSantis: «Faceva party con ragazzine minorenni»

Trump arrestato, le foto choc

«Stavo solo scherzando», ha spiegato Higgins in un'intervista. «Pensavo che forse solo cinque persone le avrebbero ritwittate». Invece il web si è scatenato e due giorni dopo i suoi post che descrivono un evento mai accaduto sono stati visualizzati quasi 5 milioni di volte, creando un caso di studio nella crescente sofisticazione delle immagini generate dall'intelligenza artificiale e nella facilità con cui possono creare confusione in un mondo dell'informazione volatile. L'episodio rende anche evidente l'assenza di standard aziendali o regolamenti governativi che affrontino l'uso dell'intelligenza artificiale per creare e diffondere falsità.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Marzo 2023, 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA