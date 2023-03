Donald Trump fomenta i suoi: «Voci su un mio arresto, riprendiamoci il Paese. Il procuratore finanziato da Soros»

di Redazione Web

Donald Trump non perde il vizio e fomenta ancora i suoi sostenitori: sul suo social network Truth, l'ex presidente americano punta il dito contro le autorità, in particolare contro il procuratore di Manhattan, e invita i suoi a intervenire nel caso avvenisse un suo eventuale arresto. «Fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan indicano che l'ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato martedì della prossima settimana. Manifestiamo, riprendiamoci il paese», tuona Trump.

Trump: «Riprendiamoci il Paese»

«Fughe illegali di notizie dal corrotto e politicizzato ufficio del procuratore di New York indicano, senza che ci sia nessun reato dimostrato, che il candidato repubblicano ed ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato martedì della prossima settimana», afferma Trump, descrivendo l'America come un Paese del mondo e definendo il «sogno americano morto. Gli anarchici della sinistra radicale hanno rubato le elezioni e il cuore del nostro Paese. Il crimine e l'inflaizone stanno distruggendo il nostro stile di vita».



Joe Tacopina (molto noto anche in Italia perché proprietario e presidente della Spal), getta però acqua sul fuoco: Trump, afferma Tacopina parlando con alcuni media americani, si consegnerà alle autorità senza complicazioni se sarà incriminato. Secondo indiscrezioni, il tycoon potrebbe essere incriminato la prossima settimana per il presunto pagamento di 130.000 dollari all'ex pornostar Stormy Daniels per comprarne il silenzio sulla loro passata relazione.



Il testo del messaggio di Donald Trump su Truth Social, tutto in carattere maiuscolo recita così: «Adesso fughe di notizie illegali da un ufficio di procuratore di Manhattan corrotto e altamente politicizzato, che ha permesso al crimine violento di battere nuovi record, il cui capo è finanziato da George Soros, indicano che, sebbene non sia stato possibile provare alcun crimine e basandosi su una favola vecchia e pienamente smontata (da molti altri procuratori!), il candidato repubblicano largamente in testa ed ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato il martedì della prossima settimana. Protestate, riprendetevi il nostro Paese!».

