Guerra Ucraina, Putin in Crimea per l'anniversario dell'annessione. Jet russo intercettato vicino spazio aereo estone

Guerra Ucraina, le notizie in diretta del 18 marzo. Nuovi attacchi aerei da parte della Russia, dopo l'emissione del mandato di cattura internazionale per crimini di guerra da parte della Corte penale internazionale dell'Aja nei confronti del presidente russo Valdimir Putin. L'Ucraina è stata attaccata in 11 diverse regioni da 16 droni russi venerdì notte, ha riferito su Telegram l'aeronautica militare di Kiev. 11 droni di Mosca su 16 sarebbero stati abbattuti dall'artiglieria ucraina.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Marzo 2023, 00:16

