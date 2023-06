La maledizione del Titanic: disperso un sottomarino che portava i turisti a visitare il relitto nell'oceano

di Redazione web

Un sottomarino usato per portare gruppi di turisti a vedere il relitto del Titanic ha fatto perdere in queste ore le proprie tracce nell'oceano Atlantico, al largo della costa canadese. A riferirlo è il sito della Bbc, che precisa che è scattato l'allarme ed è stato dato il via alle ricerche. Non è chiaro quante persone fossero a bordo al momento della scomparsa. Al momento, secondo l'emittente britannica, non è chiaro se a bordo del mini sommergibile scomparso vi fossero visitatori o solo membri dell'equipaggio. Per ora esso è considerato «disperso».

Il sottomarino in visita al relitto

Di tanto in tanto piccoli sommergibili portano turisti paganti per vedere il relitto del Titanic: il relitto si trova a 3.800 m (12.500 piedi) sul fondo dell'Atlantico. Si trova a circa 600 km (370 miglia) al largo della costa di Terranova, in Canada.



La nave passeggeri, che era la nave più grande del suo tempo, colpì un iceberg durante il suo viaggio inaugurale da Southampton a New York nel 1912.

Il piccolo sommergibile fa parte di una flottiglia di mezzi subacquei utilizzati da società private per portare gruppetti di turisti nelle profondità dell'oceano a visitare a pagamento i fondali su cui sono adagiati i resti del celeberrimo transatlantico adagiato a 3.800 metri sotto il livello del mare.



Il Titanic fu varato oltre un secolo fa con la nomea di nave «inaffondabile», ma colò a picco con molti dei suoi passeggeri nel 1912 dopo aver urtato un iceberg, alla prima traversata fra Inghilterra e America, in un disastro marittimo rimasto negli annali fino a essere raccontato da libri e film.

