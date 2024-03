Medici di famiglia in via di estinzione: «La metà supera il limite di assistiti. Troppi pensionamenti». Le regioni a rischio

Allarmi ripetuti. Medici di famiglia, pediatri e specialisti sono in via di estinzione. Pensionamenti massicci in arrivo e fuga all'estero per usufruire di condizioni di lavoro più remunerate e di più alta qualità le cause principali della carenza. Numeri destinati a crescere nei prossimi anni. Una prospettiva che però allarma in quanto la carenza è oggi, mentre nel 2034 potrebbe addirittura esserci un'inversione di tendenza con il rischio di avere al contrario un imbuto lavorativo, con 32mila medici in più rispetto al fabbisogno. A lanciare l'allarme per i medici di base è la Fondazione Gimbe, mentre, dal canto suo, Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, ha presentato i dati elaborati dal Centro Studi in una conferenza stampa dell'Osservatorio giovani professionisti Fnomceo sull'accesso a Medicina.