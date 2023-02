Bolsonaro paladino dei no-vax: ma in realtà si è vaccinato. «Voleva che restasse segreto per 100 anni»

di Redazione Web

Da negazionista del Covid a paladino dei no-vax, ma era solo apparenza: in realtà l'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro, che durante la pandemia aveva detto di non aver fatto il vaccino anti Covid e aveva espresso dubbi sull'efficacia dei vaccini stessi, si era vaccinato eccome.

Bolsonaro no-vax, anzi no

La rivelazione arriva dai media brasiliani dopo che è stato desecretato il suo libretto sanitario. Il governo brasiliano ha affermato che nei registri pubblici esiste una annotazione di vaccinazione contro il Covid-19 dell'ex presidente Bolsonaro, ha reso noto a Cnn Brasil il controllore generale dell'Unione, Vincius de Carvalho. Bolsonaro aveva imposto il segreto per 100 anni sul suo libretto di vaccinazione. Ma l'esecutivo del neo presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, ha deciso di togliere la riservatezza.



Il verbale indica che Bolsonaro avrebbe ricevuto la singola dose dal laboratorio Janssen il 19 luglio 2021, in un ambulatorio di Perus, un quartiere della zona nord di San Paolo. Il 18 luglio 2021, Bolsonaro venne dimesso dopo aver trascorso quattro giorni ricoverato per un'ostruzione gastrica presso l'ospedale privato Nova Star di San Paolo. Carvalho ha precisato che verranno aperte indagini per capire se ci sia stata qualche alterazione nel libretto dei vaccini di Bolsonaro all'interno del Sistema sanitario nazionale (Sus).

