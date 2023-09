Covid, quali sono i sintomi della variante Eris? Cosa fare se si è positivi? Le mascherine sono obbligatorie? Domande e risposte

Trainati dalla variante Eris, i casi di Covid in Italia vedono un balzo del 44% in sette giorni e tornano a superare i 21.000 contagi. Insieme crescono, anche se di poco, ricoveri e decessi. Un quadro che, per il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia «non desta allarme, ma richiede prudenza». Tanto che una nuova circolare reintroduce i tamponi obbligatori all'arrivo dei pazienti al pronto soccorso, anche se solo per chi presenta sintomi. Una crescita però procede già da alcune settimane e ha portato, nell'arco di due mesi, a veder quadruplicati i contagi. E il problema non è solo dell'Italia.