Covid, il nodo dei certificati di malattia: «Solo per i sintomatici». Cosa faranno i medici di famiglia (e quelli dell'Inps)

Con lo stop all'isolamento per i positivi al Covid, in concomitanza con il rientro a pieno regime degli italiani al lavoro, e con la risalita dei contagi, i medici di famiglia sono alle prese con la richiesta dei pazienti di malattia, tra asintomatici che, qualsiasi test facciano, non possono assentarsi dal lavoro; sintomatici che si presentano con un auto-test, non ufficiale e quindi non valido per il medico di famiglia e problemi che si potrebbero creare con i medici Inps, in caso di visita di controllo.

