Titanic e l'asta record: la storia del violino trovato in mare sul corpo del direttore d'orchestra

Nel 2006, un uomo in Inghilterra ha fatto una scoperta “musicale” unica nel suo genere, mentre metteva le mani tra alcuni vecchi oggetti nella soffitta ereditata dalla sua defunta madre. In mezzo a varie cianfrusaglie, ha trovato un violino con un tragico passato, appartenente in origine a Wallace Hartley, il direttore dell'orchestra del Titanic. Hartley morì quandi la nave affondò il 15 aprile 1912, insieme a più di 1.500 persone tra i membri dell'equipaggio e i passeggeri. Durante il recupero dei corpi, Hartley fu trovato con il suo violino legato a lui, all'interno di una custodia protettiva. Lo strumento fu restituito alla fidanzata di Hartley, Maria Robinson, in Inghilterra, dove rimase per un certo periodo.

La scoperta

Negli anni successivi, il violino passò di mano in mano fino a giungere alla madre dell'attuale proprietario della soffitta. Una targhetta metallica sul retro del violino autenticava l'oggetto, con la scritta: «Per Wallace in occasione del nostro fidanzamento».

Altri violini preziosi

Gli strumenti antichi, in particolare i violini, possono valere somme notevoli a seconda della loro origine. Ad esempio, una donna apparve recentemente su PBS Antiques Roadshow con un violino acquistato da suo padre negli anni '90 per 175 dollari in Florida. Raramente utilizzato a causa della preferenza per un altro strumento, il violino fu identificato da un perito come un'opera di Ernst Heinrich Roth, un famoso liutaio tedesco, risalente al 1926. Il valore stimato del violino era di almeno 10 mila dollari, una cifra sorprendente per la proprietaria. Analogamente, una coppia del Texas trovò nella spazzatura un violino che, grazie alla sua manifattura, risultò valere almeno 50 mila dollari.

