Bambina di 8 anni scomparsa a Chieti, le ricerche in Germania: genitori arrestati per spaccio e armi

di Cecilia Legardi

Il Tribunale le toglie la figlia di otto anni e lei la rapisce. Sono ore di grande apprensione per la scomparsa di una bambina che sarebbe stata portata via dall'abitazione della nonna materna sabato sera. Un blitz pianificato dalla madre, al momento l'unica sospettata, la donna di 36 anni ha lasciato a casa il cellulare e la sua auto e risulta irreperibile.

Bimba di otto anni scomparsa, le ricerche

Ci sono ricerche anche in Germania per cercare di riportare a casa la bimba, affidata temporaneamente dal giudice alla nonna e agli zii che vivono in due appartamenti nello stesso palazzo a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. La piccola era stata tolta ai genitori, arrestati un mese e mezzo fa dopo un'indagine su armi e spaccio di droga, e affidata dal Tribunale prima a una comunità e da qualche giorno ai parenti materni.

La madre, arrestata e liberata dopo subito dopo l'interrogatorio di garanzia, avrebbe dovuto rispettare l'obbligo di dimora nel comune di residenza e poteva solo recarsi a fare visita alla figlia di 8 anni, alla presenza della nonna e degli zii, come scritto nell'ordinanza. E così ha fatto sabato scorso alle 19, una visita veloce, mamma e figlia si sono abbracciate, hanno parlato tra loro, sono molto legate, la bambina la cerca sempre, così anche la mamma, ma nulla lasciava presagire che dopo quell'incontro la donna l'avrebbe portata via. Quando la donna ha lasciato l'abitazione della bambina per tornare a casa sua, la nonna l'ha messa a letto, era presto, le 20,30, ma la bimba era stanca e così nonna e nipote sono andare a dormire quasi alla stessa ora.

Il risveglio e l'assenza

La mattina, la nonna è andata a chiamare la nipote per fare colazione insieme e non l'ha trovata in camera, il letto in disordine, la bambina sparita. Si sospetta che la madre, nella notte o forse all'alba, sia entrata in casa usando un mazzo di chiavi di riserva e l'ha portata via con sé, insieme hanno preso il primo pullman e siano partite per l'estero viaggiando per tutta la domenica. La squadra Mobile, diretta dalla dottoressa Nicoletta Giuliante, sta seguendo le indagini.



La bambina, a detta dei parenti, era contena di stare a casa della nonna e con gli zii e aveva anche iniziato ad andare a scuola. Nonostante avesse otto anni, la piccola non aveva mai seguito lezioni in classe con altri bambini come lei. Lo riferisce la nonna materna che in un appello accorato chiede alla madre di riportarla a casa: «Spero che la bambina stia bene, che la trovino subito, voglio che torni a casa, con noi, era molto serene e contenta di andare finalmente a scuola».

Il padre agli arresti domiciliari

Il padre è ancora agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, il fratello 17enne è affidato a una comunità per minori all’Aquila. I due furono arrestati il 19 aprile con la madre della bambina per le accuse di detenzione al fine di spaccio di hashish e armi, un revolver a tamburo calibro 22 carico con 8 cartucce, e una pistola a forma di penna trovata in un comodino. Pare che la bambina piccola dormisse tra panetti di droga e pistole. Ai genitori è stata sospesa la potestà genitoriale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 15:57

