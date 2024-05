Le reginette tolgono la corona: Miss Usa e Miss Teen Usa si dimettono a 2 giorni di distanza. «Salute e felicità messe a dura prova»

di Redazione Web

Per la prima volta in 72 anni di storia, il concorso non ha nessuna delle sue regine: sia Miss Usa (Noelia Voigt) che Miss Teen Usa (UmaSofia Srivastava) hanno deciso di restituire la propria corona e rinunciare al titolo, la decisione della seconda soltanto due giorni dopo l'annuncio della prima.

Inoltre, la scelta delle due ex reginette arriva qualche giorno dopo il post pubblicato da Claudia Michelle in cui affermava di lasciare il suo lavoro come direttrice del reparto social media di Miss Usa. Le ragioni dietro le dimissioni sono state spiegate su Instagram e ruotano intorno alla mancanza di professionalità dell'organizzazione e il modo in cui sono state trattate Uma Sofia e Noelia.

«Non credo nella necessità di prendere le parti - scrive Claudia Michelle -, ma credo nella necessità di dire la verità e la salute mentale e la felicità di Noelia e Uma sono state messe a dura prova. Non posso rimanere in silenzio di fronte a ciò».

Le dichiarazioni delle Miss

UmaSofia Srivastava ha pubblicato un post sui social in cui annuncia di aver preso la decisione di rinunciare al titolo di Miss Teen Usa dopo aver combattutto con questa eventualità per mesi.

Anche Noelia Voigt ha usato Instagram per comunicare le sue dimissioni come Miss Usa, e ha voluto farlo sottolineando a più riprese quanto non si possa «scendere a compromessi se si tratta della propria salute fisica, mentale e del proprio benessere. La salute è la nostra ricchezza». Anche Noelia non si dà per vinta e afferma che la sua scelta è «l'inizio di un nuovo capitolo, con la speranza di continuare a ispirare gli altri a rimanere risoluti, a dare priorità alla salute mentale, a combattere per se stessi e gli altri utilizzando la propria voce e non essere mai spaventati dal futuro, anche se incerto».

La Ceo di Miss Usa, Laylah Rose, ha dichiarato a BusinessInsider: «Per tutto questo tempo, il mio obiettivo personale come capo dell'organizzazione è stato di ispirare le donne a creare nuovi sogni, ad avere il coraggio di esplorarli tutti e a fare tutto ciò preservando la propria integrità. Questi stessi standard valgono anche per me, e prendo queste accuse seriamente. Vi assicuro che il benessere di tutti coloro che sono legati a Miss Usa è la mia massima priorità».

Entrambe le Miss avevano fatto la storia con la loro vittoria: UmaSofia Srivastava è stata la prima concorrente indiana messicana a vincere Miss New Jersey Teen Usa, mentre Noelia Voigt è stata la prima donna venezuelana a vincere la corona di Miss Usa.

