Bambina di otto anni scomparsa da casa degli zii, paura a San Giovanni Teatino: è in fuga con un parente

di Cecilia Legardi

Bambina di 8 anni sparita da casa degli zii. Ore di paura a San Giovanni Teatino (Chieti). La piccola era stata tolta ai genitori, arrestati per armi e droga, e affidata dal Tribunale a una comunità. Poteva però essere ospitata dagli zii.

Angelo Bassot morto a 9 anni: la rara malattia che non gli ha lasciato scampo, un intero paese in lutto

Mentre era in casa dei parenti, è sparita. Così è scattata la segnalazione alla Polizia, che sta cercando ovunque la minore.

La Polizia, in mattinata, ha ricostruito gli spostamenti della bambina. Secondo indiscrezioni la piccola sarebbe in fuga con uno stretto parente. Si conta di ritrovarla nel giro di poche ore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Maggio 2024, 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA