Cuba, disastro aereo: morta una italiana naturalizzata, due superstiti

Monica, la mamma naturalizzata italiana morta con la figlia di 15 mesi nello schianto aereo di Cuba

Il pilota esperto rivela: «Problemi segnalati più volte, quelle 110 vite si potevano salvare»

«Era una lottatrice nata, amava troppo la vita. In questo momento non so proprio cosa fare, non riesco ad accettarlo: era una persona buona, non è possibile tutto questo». Queste le parole, piene di dolore, del figlio maggiore di, una donna ditra le vittime accertate delavvenuto avenerdì scorso. La donna si stava recando sull'isola per sottoporsi ad alcune cure contro ilche stava combattendo da quasi vent'anni.Rosa, giovane(il maggiore, di 32 anni, lo ha avuto quando era ancora adolescente), lavorava come amministrativa contabile in un'università dello stato messicano di, dove viveva. Da vent'anni era affetta da un cancro ma non si era mai persa d'animo: dopo molto tempo, le cure iniziavano a fare effetto e le terapie a cui si sottoponeva regolarmente, ogni due mesi, a, le stavano consentendo di sconfiggere la malattia.Anche il fratello di Rosa, le cui parole sono state riportate dal portale messicano El Universal , è straziato dal dolore: «Era piena di vita, non si era mai fatta demoralizzare dalla malattia. Nonostante tutto, ha sempre continuato a lavorare e ad occuparsi, da sola, dei figli». La famiglia deve ora fare i conti con un altro, a soli cinque mesi di distanza dall'di Rosa, William Rubén, ucciso dopo essere stato sequestrato da una banda di rapinatori.Mentre il sindacato di cui faceva parte Rosa ha già promesso alla famiglia il massimo appoggio, anche economico, ora i figli della donna rischiano di dover affrontare un lungo iter burocratico prima di poter vedere rimpatriata inla. Javier, il, ha spiegato: «Spero che le autorità di Cuba e Messico collaborino attivamente in modo da poter riportare velocemente mia mamma a casa».