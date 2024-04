Diavoli di sabbia si incontrano sulla Route 66: l'abbraccio dei "dust devil" ripreso dai cacciatori di tempeste

Due diavoli di sabbia si sono scatenati lungo la Route 66 in Arizona, Stati Uniti, nella giornata di sabato 13 aprile, a causa del caldo crescente nel deserto sudoccidentale. Si tratta, infatti, delle condizioni adatte per l'insorgere di questi particolari fenomeni: i "dust devil" sono simili a delle trombe d'aria, ma si sviluppano quando in cielo non c'è neppure una nuvola.

L'incontro tra diavoli

La durata dei diavoli di sabbia è variabile e va da pochi secondi fino a 20-30 minuti. Nel video, filmato da due cacciatori di tempeste a nord di Kingman, in Arizona, c'è un'ulteriore particolarità: i dust devil sono addirittura due, entrambi di grandi dimensioni, e si avvicinano fino a toccarsi e unirsi in un unico "mulinello", come riporta Fox News.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Aprile 2024, 10:44

