Super-papà fa tre lavori, si laurea e cresce il figlio di 9 anni: «L'ho fatto per rendere la sua vita migliore»

Fare tre lavori, studiare di notte, e nel frattempo crescere un figlio. Una vera e propria impresa per un papà del New Jersey, Desmond Durham, 36 anni, che lo scorso 23 maggio ha conseguito un master alla Montclair State University: la sua storia è stata raccontata dai media americani, tra cui AbcNews, che ne elogia l'esempio in quanto ispira gli altri a fare come lui.

Super-papà, tre lavori e un master

Ma come ha fatto? A spiegarlo è lui stesso a Good Morning America. «Il mio programma era molto impegnativo - racconta - a letto mai prima di mezzanotte, sveglia tra le 5 e le 6».

Quella di Desmond non è una storia facile: orfano del papà, assassinato quando aveva 11 anni, questa perdita ha avuto un duro impatto sulla sua vita. «La sua assenza mi ha motivato a diventare un padre migliore per mio figlio, e un modello per tutti gli studenti che incontro nella mia carriera di insegnante», spiega il 36enne. Unico di sette fratelli a laurearsi, negli ultimi 13 anni ha lavorato infatti come insegnante, ma dice di fare in tutto tre lavori, oltre a crescere il figlio Desmond jr., di 9 anni. «Essere tornato a studiare - conclude - cambierà la mia vita. Nei giorni difficili pensavo al futuro di mio figlio, un sacrificio a breve termine per un obiettivo a lungo termine».

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Giugno 2023, 09:15

