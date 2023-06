Scontro tra treni in India, nella tragedia spunta il miracolo. Papà ritrova il figlio all'obitorio: «È vivo»

È stato l'incidente ferroviario più catastrofico degli ultimi 20 anni, ma nonostante il bilancio sia stato drammatico c'è spazio anche per una piccola storia a lieto fine. Una vera e propria catastrofe, quella avvenuta in India, che ha provocato 288 morti e oltre mille feriti.

Lo scontro tra treni, avvenuto nello Stato dell'Odisha orientale, è una vera e propria tragedia che è stata resa nota sui social network con immagini tremende. E adesso, sugli stessi social, si sta diffondendo la notizia che infonde nuova speranza a un popolo così fortemente colpito. La storia di Helaram e di suo figlio.

#OdishaTrainAccident : He refused to believe his son was dead. Hours later, he found him - alive - in a morgue.

This is an amazing story of a father's love and persistence. Wishing Biswajit a full recovery. https://t.co/UrUWLIS6jx via @timesofindia — Kaveri 🇮🇳 (@ikaveri) June 5, 2023

Papà ritrova il figlioletto all'obitorio

Secondo quanto riportato dal Times d'India, Biswajit Malik, 24 anni, era a bordo del Coromandel Express, il convoglio più coinvolto nel tragico incidente ferroviario.

Ha viaggiato per ore, insieme al cognato, con la speranza di poter ritrovare suo figlio. Una speranza divenuta minuscola, non appena arrivati sul luogo dell'incidente. Lo scenario che li ha accolti è stato drammatico: cadaveri, urla e lamenti ovunque. Ma nonostante tutto i due uomini non ha perso quel lumicino di speranza: «Non ci siamo mai arresi», hanno dichiarato al quotidiano locale.

Dopo non essere riusciti a trovare il 24enne in ospedale, ai due uomini è stato consigliato di andare a controllare in obitorio. Una doccia gelata per un padre, ma anche in quel caso i due non hanno creduto per un istante che il giovane fosse morto.

Così si sono recati nell'obitorio d'emergenza allestito per affrontare l'emergenza. «Non ci è stato permesso di vedere personalmente i corpi - hanno raccontato -. Poco dopo, però, è scoppiato il caos. Qualcuno ha notato la mano destra di una vittima che tremava. Dato che eravamo proprio lì, ci è capitato di notare che quella mano era proprio del nostro Biswajit, che era privo di sensi e ferito gravemente», hanno spiegato con le lacrime agli occhi.

Il ragazzo è stato portato d'urgenza in ospedale per essere curato. Ha lottato tra la vita e la morte per tutto il weekend, ma dalla giornata di oggi è stato dichiarato in condizioni gravi ma finalmente stabile. Le sue condizioni non permettono ancora di gioire a pieno, ma per l'India, Biswajit è un vero e proprio faro nella notte in un momento così triste e cupo.

