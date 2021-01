David Beckham sempre più ricco, i diritti di immagine gli fruttano oltre 45mila euro al giorno

David Beckham, molto più di una leggenda del calcio. L'ex centrocampista inglese, a oltre sette anni dal ritiro dal calcio giocato, ha saputo monetizzare al massimo il proprio status. Lo dimostra il caso dei diritti di immagine, che da soli gli fruttano oltre 45mila euro al giorno, per un totale annuo di oltre 16 milioni di euro.

A rivelarlo è il Guardian. David Beckham, oltre ad una gloriosa carriera calcistica, negli anni ha coltivato alla perfezione il proprio status, diventando non solo un'icona, ma anche un imprenditore attivo in vari settori. La popolarità del calciatore cresciuto nel Manchester United è sempre molto alta, grazie anche al matrimonio con Victoria Adams, l'ex 'Posh Spice'. La coppia ha iniziato a investire in vari settori, come la moda, con alterne fortune. Gli introiti maggiori, però, arrivano dalle sponsorizzazioni, legate indissolubilmente ai diritti di immagine di David Beckham.

Icona del calcio e da oltre un ventennio sex-symbol di fama mondiale, David Beckham continua ad essere amato anche oggi. I profitti, tra l'altro, sono in crescita continua negli ultimi anni, anche grazie a sponsorizzazioni come quelle con Adidas, il marchio di whisky Haig Club e la catena alberghiera Sands. L'azienda che porta il nome dell'ex calciatore, la David Beckham Ventures Limited, negli ultimi due anni ha aumentato notevolmente i propri profitti, anche grazie ad alcuni sgravi fiscali legati alla beneficenza in favore di Unicef, alle azioni dell'Inter Miami FC e alla casa di moda fondata e gestita da Victoria. Più che una coppia dello star-system, una vera e propria azienda col vento in poppa...

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Gennaio 2021, 19:19

