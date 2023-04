Darya Trepova, tutti i misteri sulla ragazza della statuetta esplosiva: cosa sappiamo finora

di Redazione web

Di Darya Trepova, la 26enne arrestata in Russia per l'assassinio di Vladlen Tatarsky, si sa molto poco, così come le accuse contro di lei sono tutte da verificare. Amici e familiari la indicano come una persona moderata e pacifica, incapace di commettere un omicidio, mentre il marito si dice certo che sia stata «incastrata».

Gli investigatori sospettano la ragazza di aver introdotto l'esplosivo nel bar di San Pietroburgo dove è avvenuta l'esplosione che ha ucciso Tatarsky, e hanno pubblicato un video in cui quella che sarebbe Darya afferma di aver portato nel locale una statuetta con un ordigno. Ma diversi osservatori pensano che si tratti di una confessione estorta e in ogni caso la donna non dice se sapeva della presunta presenza di un ordigno nel mezzobusto.

Le autorità russe hanno puntato subito il dito contro i servizi di sicurezza ucraini e contro la Fondazione Anticorruzione di Alexey Navalny, il leader dell'opposizione russa in carcere per motivi politici. E hanno indicato Trepova come una sostenitrice del dissidente. Ma al momento non sembrano esserci prove che confermino la tesi di Mosca e l'ipotesi della presunta vicinanza della donna al movimento di Navalny - secondo la Reuters - deriverebbe apparentemente dal fatto che si sarebbe registrata sull'app del 'voto intelligentè che l'oppositore promuoveva anni fa per indicare di volta in volta la persona che aveva più possibilità di superare alle urne il candidato filo-Cremlino.

Tutti gli aspetti della sua vita a setaccio

Gli alleati di Navalny del resto respingono le accuse, e vista la repressione in atto in Russia contro l'opposizione, pare tutt'altro che improbabile che le autorità stiano usando il caso per prendere di mira gli avversari politici del Cremlino. Pare che la ragazza abbia lavorato come commessa in un negozio di vestiti vintage. Ma l'attenzione si concentra su altri aspetti della sua vita. L'ong per la difesa dei diritti umani Ovd-Info sostiene che Trepova sia stata arrestata per dieci giorni per aver partecipato a una manifestazione contro la guerra il 24 febbraio del 2022, lo stesso giorno in cui Putin ordinò l'invasione dell'Ucraina. In quell'occasione assieme a lei sarebbe stato arrestato anche Dmitry Rylov, indicato come il marito della ragazza e come attivista del Partito Libertario, un movimento d'opposizione.

La Bbc riferisce che l'uomo sarebbe ora all'estero e che Darya Trepova in ogni caso non aveva nulla a che fare con l'organizzazione politica. In un'intervista a Svtv, Rylov si è detto convinto che sua moglie sia stata incastrata e che non sia capace di commettere un omicidio. «Sì, è vero che nessuno di noi sostiene la guerra in Ucraina, ma crediamo che tali atti siano inammissibili. Sono sicuro al 100% che non avrebbe mai acconsentito a niente del genere se l'avesse saputo», ha detto l'uomo. Secondo alcuni media gli investigatori non escluderebbero che Trepova davvero non sapesse cosa c'era nella statuetta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Aprile 2023, 20:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA