Darya Trepova, chi è la ragazza fermata per l'attentato in Russia. Le chat con l'amica: «Mi hanno incastrato» La giovane, una ex commessa di 26 anni, avrebbe consegnato a Tatarsky la statuetta con la bomba







di Redazione Web Sarebbe stata arrestata Darya Trepova, la ragazza di 26 anni sospettata di aver ucciso il corrispondente di guerra militare Vladlen Tatarsky coinvolto nell'esplosione di ieri in un bar di San Pietroburgo. La donna è stata ripresa dalle telecamere presenti fuori al bar: si vede Darya che porta, con entrambe le mani, un pacco all'interno del bar, forse la statuetta che è poi esplosa uccidendo il blogger considerato vicino a Putin. I feriti al momento sono 32, di cui 10 gravi. Blogger ucciso, fermata la ragazza che ha messo la bomba: il bar è del capo di Wagner Vladlen Tatarsky, chi era (e cosa scriveva su Telegram) il blogger morto nell'attentato in Russia Darya Trepova, chi è la ragazza accusata Il 40enne, convinto sostenitore di Putin e della sua invasione dell'Ucraina, stava parlando a un evento politico presso il caffè Street Food No 1 quando la bomba è esplosa accanto a lui, uccidendo il propagandista e ferendo altre 32 persone. In risposta, gli investigatori russi hanno inserito oggi Trepova nella lista dei ricercati russi con il sospetto di aver ucciso Tatarsky dopo essere fuggita dalla scena del crimine: poche ore dopo, la ragazza è stata fermata.







Gli investigatori hanno perquisito l'appartamento di Trepova, ma la donna non è stata trovata (è stata fermata solo in un secondo momento), mentre la madre sarebbe stata prelevata dall'abitazione e portata in una stazione di polizia. La trama si è ulteriormente infittita dopo che gli investigatori russi hanno dichiarato di aver identificato una seconda donna sospettata, Maria Yaran, 40 anni, come coinvolta nell'esplosione. Secondo quanto riferito, la donna sarebbe tra i ricoverati in ospedale a San Pietroburgo in seguito all'attentato. La chat con l'amica Un rapporto del canale Telegram Vck-Ogpu ha affermato di aver avuto accesso agli scambi web privati di Trepova con un amico in una chat web segreta. Questo suggeriva che la donna era arrivata a San Pietroburgo da Mosca alla fine della scorsa settimana e aveva intenzione di volare all'estero - a Tbilisi, capitale della Georgia, via Istanbul. Trepova, ex commessa di San Pietroburgo, avrebbe fatto colazione con l'amica ieri. Dopo l'esplosione, Trepova avrebbe inviato un messaggio all'amica dicendo: «Sarei potuta morire lì, avrei preferito morire lì, sono stata incastrata». Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Aprile 2023, 13:40

