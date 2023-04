(Adnkronos) - Un'esplosione in un locale di San Pietroburgo, in Russia, provoca la morte del blogger militare Vladlen Tatarsky. Sui canali Telegram ucraini, vengono diffuse immagini relative all'esplosione e quelle con le immediate conseguenze della deflagrazione, che secondo la Tass sarebbe stata provocata da almeno 200 grammi di esplosivo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Aprile 2023, 19:44

